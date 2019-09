Alme: "En kampskiva om att ta sig an livet"

Fakta

Född: 10 mars 1980, i Göteborg

Bor: Björkhagen, Stockholm.

Familj: Fru och två barn.

Aktuell med: Släpper sitt femte album "Bort, bort, bort" den 4 oktober.

Bakgrund: Inledde sin musikkarriär som medlem i banden Hästpojken och Spring in Paris.

2008 kom soloalbumdebuten med "A master of ceremonies", som följdes upp av "Waiting for the bells" (2010) och "A tender trap" (2012).

2015 kom hans första album på svenska, "Flyktligan", som Grammisnominerades. Samma år gjorde han ett hyllat gästspel i SVT-programmet "Jills veranda".