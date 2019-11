Anansi till Roskilde 2020

Foto: Mahad Mohammed/Pressbild/TT

Svenska hiphop-artisten Anansi har ännu inte gjort debut – men är ändå klar för Roskildefestivalen nästa år.

Bokningen är unik eftersom Roskilde aldrig tidigare har bokat en artist utanför Danmark som varken släppt sin första låt eller haft några egna spelningar.

"Redan första gången vi hörde hans demos visste vi att Anansi var något speciellt. Att Roskilde nu vågar sticka ut hakan på det här sättet känns som ett kvitto på att Anansi är en artist med sjukt stor potential”, säger Jonas Nilsson, manager på Bad Taste Empire, i ett pressmeddelande.

Mannen bakom pseudonymen Anansi är 26-årige Khalil Ghazal från Grimsta i Vällingby. För två år sedan träffade han producenten Anton Axélo som tog honom under sina vingar. Tillsammans har de skapat låtar med ett sound som beskrivs som futuristiskt och unikt. Anansi har influerats av artister som Stevie Wonder och Tupac.

Anansi har under året gjort några uppträdanden, men inga officiella, utan det har rört sig om spelningar på exempelvis Lollapaloozas efterfest och på Way Out Wests vip-område.