Foto: Playground Music

Den amerikanska folkrockaren Angel Olsen släpper sitt fjärde album "All mirrors" den 4 oktober. Strax därefter åker Olsen på turné, bland annat kommer hon till Vasateatern i Stockholm den 3 februari och Pustervik i Göteborg 4 februari.

Angel Olsens album "Phases" från 2017 och "My woman" från 2016 har hyllats av kritikerna. Hon debuterade med en ep 2012 och spelade senast i Sverige på Way Out West 2017. Hon har samarbetat med bland andra Bonnie "Prince" Billy och Mark Ronson.