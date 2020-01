Antisemitism i fokus i Labours ledarval

Foto: Danny Lawson/PA via AP/TT

Frågan om antisemitism inom det brittiska Labourpartiet är i fokus när kandidaterna till att ta bli partiledare presenterar sig.

En sak råder det stor enighet om: Partiet har varit alldeles för splittrat.

Fem kandidater ställer upp för att bli ny Labourledare efter Jeremy Corbyn: Rebecca Long-Bailey, Jess Phillips, Emily Thornberry, Lisa Nandy och Keir Starmer.

På lördagen framträdde de fem tillsammans för första gången i Liverpool för att var och en lägga fram sin vision för det socialdemokratiska partiets medlemmar. Jess Phillips, den kanske minst namnkunniga av kandidaterna, gick hårt åt tre konkurrenter för att de i sina befattningar inte lyckats bemöta kritiken om antisemitiska strömningar i partiet inför katastrofvalet i december.

– Judar var rädda för att Labour skulle vinna valet, så enkelt är det, sade Phillips, som är en så kallad "backbencher", en parlamentsledamot som sitter längre bak i bänkraderna utan något officiellt ansvar för att föra partiets talan.

Skiljer på Israelkritik

De tre kandidater Phillips pekar ut är "frontbenchers" – partiets front utåt i parlamentet och tilltänkta ministrar i Jeremy Corbyns skuggkabinett.

En av dem, Keir Starmer, sade att det är fullt möjligt att vara kritisk mot israelisk politik utan att vara antisemitisk.

– Om du är antisemit bör du inte vara med i Labourpartiet, så enkelt är det, sade han också, enligt AFP.

Emily Thornberry, skuggutrikesminister, sade att Labour "måste vara kritiskt till en ytterhögerregering i Israel", men också att utpekande av judar i grunden är rasistiskt, rapporterar BBC.

Lisa Nandy, en annan "backbencher", sade att partiet har gett grönt ljus till antisemiter.

– Aldrig igen vill jag knacka dörr med partiets medlemmar och bli kallad rasist, sade hon.

Rebecca Long-Bailey, som har stöd från den stora gräsrotsrörelse som bar fram Jeremy Corbyn till partiledarskapet, säger sig vilja hantera alla klagomål om antisemitism och snabbt återuppbygga relationerna med det judiska samfundet, rapporterar The Telegraph.

Öknamn åt alla håll

Enligt de tidiga opinionsmätningarna ligger Keir Starmer och Rebecca Long-Bailey bäst till i ledarskapskampen.

Long-Bailey anförde att Labour måste bli bättre på att sälja in socialism som ett trovärdigt alternativ, rapporterar The Guardian. Enligt The Telegraph sade hon också att det var oacceptabelt hur den mer vänsterorienterade sidan av partiet kallats en sekt medan den mer mittenorienterade sidan uppmanats att "dra åt helvete och gå med i Tories".

Keir Starmer sade också att det varit alldeles för mycket splittring och bedyrade för medlemmarna att de är ostoppbara tillsammans, rapporterar ITV. Jess Phillips sade att det var förskräckligt hur öknamn kastats fram och tillbaka inom partiet.

Starmer fick för övrigt kvällens kanske största applåd i Liverpool när han gick till attack mot flera brittiska tidningar och sade att han inte kommer att låta sig intervjuas av The Sun under de närmaste månaderna. I samband med det senaste valet kritiserade Jeremy Corbyn och partitoppar återkommande medier som de ansåg bevakade Labour på ett orättvist sätt.

"Värsta jobbet"

Emily Thornberry utropade vid ett tillfälle att partiledarjobbet är "det värsta jobbet i världen".

– Det är det vi alla ansöker om: I slutänden måste vi vada genom en herrans massa skit, sade hon.

Vem som blir Labours nya ledare kommer stå klart den 4 april. Utöver att sy igen såret efter de senaste årens brexitbryderier kommer vinnaren få leda oppositionen mot Boris Johnsons regering som under det kommande året ska förhandla om Storbritanniens framtida relation till EU.