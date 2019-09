Äppeltavlan i Kivik föreställer – äpplen

Foto: Johan Nilsson/TT

Lugn och vila är temat för årets äppeltavla i Kivik, som vuxit fram under stort hemlighetsmakeri under den senaste veckan. På lördagen avtäcktes den under den årliga äppelmarknaden som lockar många besökare.

Både motiv och material är detsamma – äpplen. Mellan 35 000 och 40 000 äpplen har fästs med spik på underlaget och det färdiga verket föreställer äpplen i grönska.

Emma Karp Lundström firar 20-årsjubileum som konstnär bakom tavlan, ett uppdrag som hon tog över efter sin far Helge Lundström. Till sin hjälp har hon haft ett tiotal personer som arbetat hela veckan med att färdigställa verket, som fått titeln "Höstvila".

– Utgångsläget är någon form av vila och lugn med äpplet som budbärare, sade hon till tidigare i veckan om motivet.