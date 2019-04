Aprilväder: Snöbyar över Österlen – ”kan komma och gå”

Efter sol kommer snöfall. Det typiska april-bakslaget fortsätter ända fram till veckoslutet – då temperaturerna stiger igen.

Redan under tisdagseftermiddagen föll snö över delar av Österlen och på onsdagsmorgonen kunde man fortsatt se flingorna singla mot marken i de nordöstra delarna av regionen.

– Det är verkligen de ostligaste delarna och främst kusten på Österlen som berörs. Vi har ett område över Hanöbukten som för in lite snöbyar med inslag av blötsnö, säger Jon Jörpeland på SMHI.

Foto: Läsarbild

Snöbyarna kan komma och gå under förmiddagen. Senare i dag väntas mest uppehåll.

– Det är lite kyligt de allra närmast kommande dagarna och vi får kanske vänta oss att det kan bli enstaka minusgrader nattetid, och att temperaturen inte stiger särskilt mycket på dagarna – det blir kanske runt 3-5 plusgrader.

Först framåt veckoslutet, från söndag och vidare in i nästa vecka, kommer det in varmare luft som gör att temperaturen stiger uppåt 10 grader igen.

– Det blir mer normala vårtemperaturer, säger Jon Jörpeland.

Är det detta man kallar klassiskt aprilväder?

– Det får man väl säga! Ett litet bakslag med kallare luft och temperaturer under det normala, samtidigt som vi får in byar av snö och blötsnö. Men i och med att det stiger upp till plus under dagen är det inget som lägger sig, det kommer att försvinna när det når marken.