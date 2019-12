Arsenal vidare efter stark upphämtning

Foto: Kirsty Wigglesworth

Standard Liege var på väg mot en rejäl skräll mot Fredrik Ljungbergs Arsenal.

Då stod Londonlaget för en blixtsnabb upphämtning, ordnade 2–2 och är nu vidare till 16-delsfinal i Europa League som gruppetta.

"Inte nu igen", tänkte nog Fredrik Ljungberg när Standard Lieges Samuel Bastien satte 1–0 mot Arsenal precis i början av den andra halvleken.

Baklängesmålet i Europa League-mötet innebar nämligen att den nytillträdde svenske managern i samtliga av sina fyra matcher på posten har tvingats se motståndarlaget ta ledningen.

Och uppförsbacken skulle bli ännu brantare.

Precis som vid 1–0-målet var det en styrning via Arsenal-försvaret som gjorde att den belgiska klubben kunde utöka till 2–0 i den 69:e minuten. Selim Amallah snodde åt sig bollen från Joseph Willock i straffområdet och skjutsade in bollen via Arsenal-backen Konstantinos Mavropanos utsträckta hand.

Men engelsmännen kom igen – och det tack vare Bukayo Saka.

Den 18-årige engelsmannen skickade först in ett perfekt inlägg till Alexandre Lacazette som nickade in reduceringen i den 78:e minuten. Och när Saka bara tre minuter senare själv placerade bollen i nät efter ett väggspel med Gabriel Martinelli var det kvitterat.

Matchen slutade 2–2 – ett resultat som innebär att Arsenal är vidare till 16-delsfinal som gruppetta före tvåan Eintracht Frankfurt.