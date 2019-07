Asap Rocky ställer in alla spelningar i juli

Foto: Joel Ryan/Invision/AP/TT

Asap Rocky har under sin tid i Kronobergshäktet varit tvungen att ställa in en rad spelningar i Europa. Nu meddelar artistens stab, via den spanska festivalen Sonar, att Asap Rocky ställer in alla framträdanden under sin Europaturné månaden ut.

"Asap Rocky sitter anhållen i Sverige för en okänd tid framåt, efter att ha agerat i självförsvar i samband med ett gräl. Med anledning av denna olyckliga händelse tvingas han ställa in sina festivalspelningar månaden ut", skriver artistens stab i ett uttalande, som publicerats på Sonar-festivalens officiella .

Rakim Mayers, som artisten egentligen heter, sitter häktad i Stockholm sedan den 5 juli, på sannolika skäl misstänkt för misshandel. Senast den 19 juli ska åtal vara väckt.