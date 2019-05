Aspluddet tänds på – "Extrem situation"

Foto: Pontus Ahlkvist/TT

Ett luddigt lager av aspfrön täcker marken på många håll. I dagarna har hundratals larm kommit in i Stockholmsområdet om markbränder där luddet antänts.

Under veckan har rekordstora mängder aspfrön virvlat runt i luften och på flera platser lagt sig i stora ansamlingar på marken. Det så kallade Guds navelludd är mycket lättantändligt – och nu larmar brandkåren om ett stort antal anlagda bränder.

– Vi har framför allt sett det under tisdagen och onsdagen. Det är en extrem situation. Var för sig är de flesta bränderna lätthanterliga men de sprider sig snabbt och är det fri terräng kan de bli omfattande, säger Anders Edstam, vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Runt 200 bränder

Bara under tisdagen rapporterades ett 60-tal bränder i Stockholmsregionen, och tillsammans har det hittills i regionen rapporterats in runt 200 fall, enligt Edstam. På onsdagen har en helikopter satts in för att vattenbomba en brand i ett skogsområde i Visättra i södra Stockholm.

– Brandområdet är stort som en halv fotbollsplan, och vi har inte branden under kontroll, säger Edstam.

Han säger att brandkåren tagit del av hur ungdomar i sociala medier tänder på luddet.

– Luddet självantänder inte. Olyckor kan så klart ske, men det finns ingen annan rimlig förklaring än att folk tänder på. Våra resurser går nu åt till det här, det blir längre väntetid för andra händelser. Om brandbilen är ute i skogen och släcker när en trafikolycka eller byggnadsbrand inträffar tar det längre tid för oss att komma dit.

Ungdomar påkomna

Även polisen har gått ut med information om luddbränderna, men polisens presstalesperson i Stockholm, Carina Skagerlind, vill sänka tonläget.

– Vi har några fall runtom i regionen där unga människor tänt på luddet, det är därför vi snabbt går ut och pratar om det. Men vi vill inte skapa hysteri, det är inte så att hundratals ungdomar är ute och tänder på, säger hon.

På tisdagen greps två ungdomar vid en skola i Åkeshov i västra Stockholm efter att ha tänt på ludd, och vid ett antal tillfällen har ungdomar i södra Stockholm blivit påkomna av polis, enligt Skagerlind.

– Vi tror inte att man gör det här med annat uppsåt än att det ser kul ut att dela i sociala medier, men det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför ville vi snabbt gå ut och uppmana till att tänka till en extra gång, säger hon.