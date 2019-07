Även Miley Cyrus hoppar av Woodstock 50

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Miley Cyrus är den senaste i raden av artister som hoppar av festivalen Woodstock 50, .

Efter det att dragplåstren Jay-Z och John Fogerty i förra veckan meddelade att de inte kommer har flera artister dragit sig ur. Toppnamn som Santana, The Raconteurs och The Lumineers liksom John Sebastian och Country Joe McDonald, som båda uppträdde vid originalfestivalen 1969, har meddelat att de ställer in sin medverkan.

Av de riktigt stora namnen är bara Imagine Dragons och The Killers kvar i skrivande stund.

Woodstock 50 hålls 16–18 augusti i Maryland och markerar 50-årsjubileet av den klassiska förlagan. Festivalen har kantats av problem sedan den först aviserades i januari. Bland annat har en huvudfinansiär dragit sig ur och i juni vräktes den från sin första tilltänkta plats på racerbanan Watkins Glen i delstaten New York.