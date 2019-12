Avicii populärast i Sverige under 10-talet

Foto: Christine Olsson/TT

Avicii är den mest strömmade artisten på Spotify i Sverige under hela decenniet.

Även världsartister som Ed Sheeran, Eminem och David Guetta har gått hem hos svenskarna.

Tim "Avicii" Bergling har släppt tre album de senaste tio åren, det sista postumt efter hans bortgång i april 2018. Nu toppar han Spotifys lista över årtiondets mest strömmade artister i Sverige. Dessutom är hans superhit "Wake me up" den mest spelade låten i Sverige under 10-talet. Hans och Sandro Cavazzas låt "Without you" är den femte mest spelade låten under decenniet.

På andraplatsen finns Ed Sheeran – som även är den näst mest spelade artisten på strömningstjänstens globala lista. Hans "Shape of you" placerar sig strax efter "Wake me up" på låtlistan.

Veronica Maggio är den mest spelade kvinnliga artisten i Sverige, och placerar sig på en sjätteplats ovan Rihanna när samtliga artister räknas in.

Bland låtarna som har gått varma i svenskarnas hem de senaste tio åren finns även Passengers "Let her go" från 2012, Daniel Adams-Rays "Gubben i lådan" från 2010 och Journeys "Don't stop believin'' – från 1981.