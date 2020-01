Backdoldisens nya lön: 255 miljoner

Foto: David Zalubowski/AP/TT

I målprotokollet är han en doldis. Men i Calgary uppskattas Rasmus Anderssons spelkvaliteter.

Så pass att han får 255 miljoner kronor under de kommande sex åren, enligt det nyskrivna kontraktet.

23-åringen har funnits i Calgarys organisation sedan fyra år tillbaka och spelar nu sin andra hela säsong i NHL-laget. Hittills totalt 135 matcher och 31 poäng, varav fem mål.

Men det är inte för sina offensiva kvaliteter som Rasmus Andersson, son till förre storspelaren och tränaren Peter Andersson, kunnat förhandla sig till ett långtidskontrakt värt motsvarande 42,5 miljoner kronor per år.

– Han har redan tagit en stor roll, ett stort ansvar, tidigt i sin karriär. En kille som just inlett sitt andra år, säger Treliving till lagets webbplats.

Tror på utveckling

– Jag tror verkligen att Ras bara har skrapat på ytan, att det finns en stor tillväxtpotential. Jag tror att det är en väldigt bra överenskommelse för Rasmus och jag tror att det är en bra överenskommelse för Flames. Han kommer att fortsätta att växa, att utvecklas. "The sky is the limit" för den här killen.

Andersson har fått spela med flera olika defensiva backpartners sedan han hämtades upp från AHL-laget Stockton – och lyckats anpassa sig väldigt bra.

– Det känns som om tränarna och ledningen litar på mig, oavsett med vem jag spelar. Det är ett gott tecken och jag tror att jag lever upp till det, säger svensken.

– Mitt defensiva spel har varit väldigt bra de två senaste åren, men känns som om jag ibland spelar för säkert. Jag kan bli bättre offensivt och skjuta lite mer. Då kommer nog poängen också.

Modest firande

Något större firande av den nya lönen blir det inte för Andersson och hans flickvän.

– Vi ska bara ta det lugnt och kanske se en film. Kanske öppna en fin flaska vin som jag sparat länge, säger Andersson.