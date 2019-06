Backstreet Boys omfamnar nostalgin

Fakta

Backstreet Boys grundades 1993 och består av Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean och Howie Dorough och Kevin Richardson.

Under 1990-talet hade gruppen flera hits, bland andra "Everybody (Backstreet's back)", "As long as you love me" och "I want it that way". Många av gruppens hits är skrivna av svenska kompositörer som Max Martin, Anderas Carlsson, Ramu Yacoub och Denniz Pop.