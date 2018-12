Både solchans och halkrisk på annandagen

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

Den som längtar efter lite välbehövlig vintersol kan komma att bli bönhörd. Men de som bor i södra Norrland och planerar att ta bilen får se upp på vägarna som riskerar att bli mycket hala till följd av underkylt regn.

Det mildare vädret som drog in över landet under julaftonsdygnet ser ut att hålla i sig en bit in på annandagen, sedan blir det aningen kallare igen.

– På flera håll har det varit som mildast nu under natten, senare fram på dagen blir det lite kyligare, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog vid SMHI, till TT.

I Götaland och Svealand finns det viss chans till sol till en början. Under eftermiddagen och kvällen rör därefter sig ett molntäcke in västerifrån vilket innebär nederbörd på flera håll, i form av såväl snö, regn som underkylt regn. SMHI har gått ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka i Värmland, Dalarna och delar av södra Norrland.

– Om man ska ge sig ut på vägarna i de här delarna av landet gäller det att vara försiktig. Om det faller underkylt regn eller regnar på kalla vägbanor kan det snabbt bli mycket halt.

Under torsdagen ser det ut att bli mildare igen, särskilt i Götaland, där de syligast belägna delarna kan räkna med temperaturer omkring fem grader. Gränsen för minusgrader går vid Svealand.

– Torsdagen ser däremot inte ut att bjuda på så mycket nederbörd mer än lokala snöbyar på sina håll, säger Alexandra Ohlsson.