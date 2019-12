Bakterier tvingar till kokning i Söderköping

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Boende i Söderköpings tätort uppmanas att fortsätta koka allt dricksvatten efter fynd av koliforma bakterier i vattnet i onsdags, rapporterar SVT.

Under fredagen togs nya prover och även dessa visar att det finns bakterier i vattnet, men färre än i onsdag. Söderköping kommun avvaktar därför med att ta bort kokningsrekommendationerna.

– Våra drifttekniker och samarbetspartners har arbetat med felsökningar under de här dagarna och vi är glada att det verkar som vi löst problemet, men vi måste invänta alla resultat innan vi vet att problemet är helt löst. Vi kommer att ta nya prover under lördagen. På måndag hoppas vi kunna upphöra kokningsrekommendationen, säger Theres Stark, VA- och renhållningschef på kommunen till SVT.