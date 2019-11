Barcelona upp i topp efter Messis hattrick

Foto: Joan Monfort/AP/TT

En på straff och två på frispark.

Lionel Messis tre fullträffar banade väg för en behaglig 4–1-seger för Barcelona hemma mot Celta Vigo.

Ett resultat som gör att katalanerna toppar La Liga tillsammans med ärkerivalen Real Madrid.

För den som är svag för frisparksmål skulle mötet mellan Barcelona och Celta Vigo komma att bli en underhållande historia.

Innan domaren blåst av mötet hade publiken på Camp Nou fått njuta av tre – mer eller mindre identiska – fullträffar som knorrat sig förbi muren och sedan gått otagbart in vid främre burgaveln.

Det var dock från straffpunkten det första målet gjordes. Argentinske superstjärnan Lionel Messi inledde sitt målskytte med att kyligt lägga bollen till vänster om målvakten Ruben Blanco från elvameterspunkten efter 23 minuter.

Messi replikerade

Knappt 20 minuter senare föll det första frisparksmålet – och det var gästernas Lucas Olaza som levererade det när han vek in bollen perfekt förbi Marc-Andre Ter Stegen i Barcelona-målet.

Kort därpå var ordningen dock återställd. Detta när Messi replikerade genom att förvalta en frispark minst lika bra, något som innebar 2–1 precis före halvtid.

Och inte nog med det. Bara tre minuter in på den andra halvleken var det dags för ytterligare en repris när Lionel Messi, precis som under de två föregående frisparksmålen, lät vänstern tala genom att återigen smeka in bollen precis intill höger stolpe.

Bättre målskillnad

Matchen slutade 4–1 sedan Sergio Busquets punkterat tillställningen i den 85:e minuten. Resultatet skickar Barcelona upp i tabelltopp tack vare bättre målskillnad än Real Madrid som tidigare under dagen bortaslog Eibar med 4–0.

Båda lagen står på 25 poäng efter tolv matcher. Två pinnar bakom de spanska giganterna, med en match mer spelad, jagar Alexander Isaks Real Sociedad på tredjeplatsen.