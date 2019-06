Foto: John Shearer/AP/TT

Albumet som fått namnet "Lost girls" ges ut den 6 september och blir den brittiska artistens femte i ordningen.

I samband med att den kommande utgivningen annonseras släpps även albumets första singel, "Kids in the dark".

Natasha Khan, mer känd under artistnamnet Bat for Lashes, albumdebuterade 2006 med "Fur and gold" och hennes senaste platta, "The bride", kom 2016.