Bättre än väntat av Goldman Sachs

Foto: Richard Drew AP/TT

Den amerikanska storbanken Goldman Sachs klår förväntningarna. Det blev ett vinstfall på 21 procent för årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

Kvartalsvinsten föll till 2,2 miljarder dollar på en omsättning på 8,8 miljarder dollar. Resultatet per aktie sjönk till 5:71 dollar per aktie, vilket var bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst på cirka två miljarder dollar eller 4:89 dollar per aktie, enligt analysföretaget Refinitiv.

För konkurrenten Citigroup gav första kvartalet en vinstökning på 2 procent. Nettovinsten steg till 4,7 miljarder dollar, 1:87 dollar per aktie.

Under motsvarande kvartal ett år tidigare redovisade Citigroup en vinst på 4,6 miljarder dollar, 1:68 dollar per aktie.

Omsättningen för Citigroup sjönk dock 2 procent till 18,6 miljarder.

Analytiker hade i snitt räknat med en vinst på 1:80 dollar per aktie på en omsättning i linje med utfallet, enligt Refinitiv. Det var dock kort efter delårsrapporten oklart om vinstmåttet i prognoserna var det samma som det Citigroup redovisat som nettovinst.