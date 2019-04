Ben Affleck regisserar film om spökarmé

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Ben Affleck ska regissera och spela huvudrollen i den kommande filmen "Ghost army", rapporterar .

Filmen är baserad på boken "The ghost army of world war II" av Rick Beyer och Elizabeth Sayles. Den bygger på den sanna historien om en grupp soldater som rekryterades från konstskolor och reklamkontor för att skapa en bluffarmé under andra världskriget.

Det är oklart när inspelningen av filmen ska sätta igång eller vilka de övriga skådespelarna blir.

Ben Affleck syntes senast i Netflixfilmen "Triple frontier" och som Batman i superhjältefilmen "Justice league". Han har tidigare regisserat bland annat "The town", "Argo" och "Live by night".