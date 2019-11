Best Buy ser ljust på julhandeln

Foto: Jim Mone AP/TT

Den amerikanska elektronikkedjan Best Buy räknar med en stark julhandel, betydligt starkare än bedömare haft i sina prognoser. Försäljningen under fjärde kvartalet beräknas lyfta med 0,5–3,0 procent.

Best Buy anger även 2:65–2:75 dollar per aktie som ny vinstprognos för fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 2:65 dollar per aktie.

Beskedet från USA:s största detaljist inom elektronik kommer sedan andra amerikanska detaljhandelsgiganter, som Target och Walmart, också flaggat för goda förutsättningar inför julhandeln.

Julrelaterad försäljning står för omkring 40 procent av de stora amerikanska detaljhandelskedjornas årsförsäljning.

Under tredje kvartalet ökade Best Buys försäljning med 1,7 procent i jämförbara butiker. Omsättningen totalt steg 1,8 procent till 9,8 miljarder dollar.