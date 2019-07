Billie Eilish får sällskap av idolen Bieber

Foto: Amy Harris/AP/TT

Billie Eilish får sällskap av Justin Bieber på en ny remix av "Bad Guy". Låten, som redan är en stor hit, finns med på hennes hyllade album "When we fall asleep, where do we go?".

För Eilish är remixen lite mer än ett vanligt samarbete musiker emellan. Hon har aldrig gjort någon hemlighet av att hon varit en stor "Belieber". I en intervju förra året sade hon:

– När jag var, typ tolv, var jag inte ett fan... Han var typ min första kärlek.

På har hon lagt upp en gammal bild av sig själv i regnbågsfärgad klänning framför en vägg med Bieber-bilder. "ALLTING ÄR MÖJLIGT" skriver hon. Bieber har svarat med att lägga upp samma bild med texten "Så stolt över dig".