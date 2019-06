Billie Eilish fick med sig publiken

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Med ett obrytt ansiktsuttryck klev Billie Eilish in på Lollapaloozas största scen, framför en jublande publik. Det 17-åriga stjärnskottet är en av de störta artisterna just nu.

Hon släppte tidigare i år albumet ”When we fall asleep, where do we go” och stora delar av Lollapalooza-publiken ville vara en del av hennes värld under en timmas tid.

Billie Eilish inledde Sverigespelningen med sin största hit "Bad guy” och fick stora delar av publiken att hoppa med i hennes till synes icke-koreograferade, fria rörelser. Trots att ljudet stundvis var lite sisådär på vissa platser i publikhavet sjöng fansen genomgående med i hennes viskande popsång.

Billie Eilish avverkade delar av den nya plattan, men glömde inte bort att sjunga låten som kom att bli hennes stora genombrott, "Ocean eyes", från 2016.

Mot slutet uppmanade hon publiken att leva i nuet, om så bara för tre minuter, och drog igång ”When the party's over".

– Jag står precis framför er. Oavsett om det känns fantastiskt eller om du hatar det så vill jag att du lever i den här känslan, det är den enda stunden du kan leva i just nu, ropade hon ut mot publiken.