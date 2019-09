Biotoppen: "Downton Abbey" in som etta

Foto: Jaap Buitendijk/Focus Features

Den var inte alla kritikers kopp te, men biopubliken älskar att "Downton Abbey" har blivit spelfilm. Den petar ner skräckfilmen "Det kapitel 2" till andraplatsen på den svenska biotoppen. Ny på listan är också Sveriges Oscarsbidrag "And then we danced".

1. (Ny) Downton Abbey

2. (1) Det kapitel 2

3. (2) Toy story 4

4. (4) Lejonkungen

5. (3) Once upon a time in Hollywood

6. (5) Hasse & Tage – en kärlekshistoria

7. (6) 438 dagar

8. (7) Angel has fallen

9. (Ny) And then we danced

10. (8) Husdjurens hemliga liv 2

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå