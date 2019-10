Foto: Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures via AP)

"Joker", med Joaquin Phoenix i rollen som plågad clown, har slagit förväntningarna i biobranschen. Även i Sverige går filmen in som etta på biotoppen. Nummer två på listan är också en nykomling: "Farmageddon" i serien om fåret Shaun.

1. (Ny) Joker

2. (Ny) Fåret Shaun-filmen: Farmageddon

3. (1) Toy story 4

4. (2) Downton Abbey

5. (3) Det kapitel 2

6. (Ny) Hustlers

7. (6) Lejonkungen

8. (5) Tre sekunder

9. (4) Ad astra

10. (8) Once upon a time in Hollywood

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå