Biotoppen: Pokémon utmanar Avengers

Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Den nya Pokemónfilmen utmanar Avengers på biotoppen. Men "Pokémon: Detective Pikachu" får nöja sig med en andraplats, besegrad av "Avengers: Endgame". Nya på listan är också animerade "Uglydolls" och skräckfilmen "The hole in the ground".

Helgens mest sedda filmer:

1. (1) Avengers: Endgame

2. (Ny) Pokémon: Detective Pikachu

3. (2) Drömparken

4. (5) Longshot

5. (3) Dumbo

6. (Ny) Uglydolls

7. (4) Draktränaren 3

8. (12) Jurtjyrkogården

9. (8) Shazam!

10. (Ny) The hole in the ground

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå