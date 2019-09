Björn och Benny-hyllningen får 21 nya datum

Foto: Peter Knutson

Efter en utsåld höstturné får musikshowen "Thank you for the music" 21 nya datum.

Föreställningen är en hyllning till Björn Ulvaeus och Benny Andersson, med artister som Kalle Moraeus, Gunilla Backman och Johan Boding samt ett sjumannaband under ledning av Johan Granström. Även artisterna Jenny Redenkvist och Linda Holberg medverkar.

Publiken kommer bland annat att få höra Björn och Benny-låtar från "Chess", "Kristina från Duvemåla", "Mamma Mia" och Benny Anderssons orkester.

Turnédatum: 11/3 Malmö, 12/3 Göteborg, 13/3 Alingsås, 14/3 Vara, 15/3 Uddevalla, 18/3 Västerås, 19/3 Västervik, 20/3 Kristianstad, 21/3 Växjö, 22/3 Borås, 25/3 Örebro, 26/3 Nyköping, 27/3 Norrköping, 28/3 Gävle, 29/3 Östersund, 1/4 Halmstad, 2/4 Jönköping, 3/4 Uppsala, 5/4 Mariehamn, 15/4 Stockholm, 16/4 Falun.