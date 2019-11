Black Week lockade trots klimatprotester

Foto: Karin Wessl n/TT

Försäljningen över nätet fortsätter att öka under Black Friday-rean – trots omfattande protester mot överkonsumtionens klimatpåverkan.

Köpdagen har allt mer kommit att utvecklas till en köpvecka, konstaterar en expert.

Black Friday är fortsatt Sveriges i särklass största shoppingdag, enligt ny statistik från Klarna. Enligt Klarna görs omkring hälften av e-handelstransaktionerna via dem, och de redovisar nu en försäljningsökning under fredagen mot föregående år med 14 procent. Allra störst förändring sker dock för köpen under måndagen till torsdagen, som ökar med 55 procent.

Black Friday har alltmer kommit att utvecklas till Black Week, enligt Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende.

"Många handlare väljer att sprida ut sina erbjudanden över veckan, och vi kunde se den största försäljningsökningen mellan måndagen och torsdagen", säger hon enligt ett pressmeddelande.

Samtidigt som många passade på att shoppa under fredagen hölls klimatprotester på gatorna på flera håll över världen. Den överkonsumtion som många associerar med Black Friday ses som en stor del av problemet.

Fynden på Black Friday verkar även vara svårare att hitta än man kan tro. Statistik från Prisjakt visar att priset endast sänktes med fem procent jämfört med en vanlig dag. På var sjunde produkt ökade dessutom priset, enligt Prisjakt.

Det var något mer kvinnor än män som shoppade på nätet under fredagen. Störst ökningen gentemot förra året stod åldersgruppen 18–35 för.