Blandade åsikter om årets Way Out West

Foto: ADAM IHSE / TT

Det blev en oväntat solig start när Way Out West öppnade portarna på torsdagen – till glädje för publiken.

Men åsikterna går isär om årets bokningar håller måttet i festivalens 13 år långa historia.

Trots meteorologernas dystra prognoser tidigare i veckan bröt solen fram på festivalens första dag. En strid ström sökte sig bort till Linnéscenen på eftermiddagen, där Jens Lekmans sång fyllde Slottsskogen. I publiken stod Arizo Karimi, 36.

– Det var sex-sju år sedan jag var här sist. Mycket är sig likt men det var kanske större dragplåster tidigare år. Jag menar Prince, Kanye West, säger hon.

Kompisen Caroline Ljungberg håller med.

– De har inte de riktigt stora namnen i år. Men å andra sidan har jag inte så mycket att jämföra med, sist jag var här var 2008, säger hon.

Festivalen har i år drabbats av ett par tunga avhopp. Broken Social Scene var tvungna att ställa in på grund av sjukdom och i juli meddelades det att Cardi B hoppade av. En besvikelse för förstagångsbesökarna Isabell Westman, 30 och Alice af Jochnick, 19.

– Jag köpte biljetten i födelsedagspresent till Alice just för Cardi B, säger Isabell Westman.

Trösten blev Silvana Imams framträdande på Flamingoscenen.

– Synd på Cardi B, men Silvana vägde upp lite, säger Alice af Jochnick.

Förändrad festival

I solen på vägen in på området står Tomas Hagvall och Kent Viitanen, båda 54 år gamla. De siktar på Stay Out West – klubbspelningarna som äger rum runt om i Göteborg under festivalen.

– Stella Donnely, Soccer Mommy och Deportees, listar Kent Viitanen.

Att de får söka sig utanför festivalområdet för de riktiga pärlorna är inte något nytt.

– Det går mot mer och mer elektroniskt och hiphop på festivalområdet, säger han.

Längre bort i kön står Ronald Månsson, 63.

– Det har blivit mer och mer hiphop, men oftast finns något annat för mig under tiden. Men vissa akter är ändå bra, men jag kanske inte är ett lika stort fan av hiphop som av andra genrer. The Idles är något jag ser fram emot, lite mer punk, säger han.

Prisvärt eller dyrt?

För en tredagarsbiljett betalar en vuxen besökare knappt två tusen kronor.

– Priset är helt okej för tre dagar, särskilt för mig som bara har 20 minuters promenad hit, säger Ronald Månsson.

Basta Falk, 25, är av en annan åsikt.

– För mig personligen är det absolut inte prisvärt, det finns festivaler som kostar mycket mindre, mindre men ändå bra festivaler.

Det är fjärde gången han besöker festivalen. Biljetten får han i utbyte mot att arbeta som volontär.

– Jag hade nog inte betalat för det annars, säger han.