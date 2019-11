Bli ett New York-bi i "Bee simulator"

Fakta

Det finns ett antal spel där huvudrollen är ett djur. Här är några exempel:

"Untitled goose game" – I rollen som gås gäller det att göra livet surt för människor.

"Away: The survival game" – Överlev faror som flygpungekorre på äventyr nästa år i "Away".

"Maneater" – Ät det mesta som vågar sätta sin fot i havet som farlig haj i den här kommande titeln, som ännu inte har något släppdatum.

"Ape out" – Styr en ilsken gorilla från ovan i ett visuellt annorlunda spel.

"Falcon age" – Du är i och för sig en människa, men det är falkkompisen som står i centrum i "Falcon age", som bland annat finns i VR-variant.