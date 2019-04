Blindgångare exploderade på skola – barn döda

Foto: Hani Mohammed/AP/TT

Ett barn i Jemens huvudstad Sanaa hittade en odetonerad bomb och tog med sig den till skolan för att visa den för kompisarna. Där detonerade sprängladdningen och två barn dödades, enligt FN:s barnfond Unicef.

Ytterligare åtta barn skadades svårt i händelsen i onsdags. Offren är mellan 12 och 14 år.

Barn faller ofta offer för blindgångare, eftersom de inte förstår hur farliga dessa kan vara.

– Det är högst troligt att barn, precis som vi sett i bland annat Syrien och Irak, fortsätter att dödas även under mindre våldsamma perioder, säger Juliette Touma, regional kommunikationschef vid Unicef.

Nära 10 000 jemeniter har dödats under inbördeskriget där en saudiskledd allians strider mot Iranstödda Huthirebeller, enligt världshälsoorganisationen WHO. Människorättsgrupper har samtidigt uppgett betydligt högre dödstal. Landet har drivits mot en svältkatastrof under konflikten som FN kallat världens värsta humanitära kris.