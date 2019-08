Bob Dylans barndomsvän bryter tystnaden

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

I flera decennier har biografiförfattare och andra nyfikna försökt få Louie Kemp att lyfta på locket om sin barndomskompis Bob Dylan. Men i alla år har han varit tyst. Tills nu.

I den nya biografin "Dylan and me: 50 years of adventures" berättar den nu 77-årige Kemp flera historier från sina år tillsammans med artisten, som han tidigare reserverat för sina närmsta.

– Det skulle vara själviskt av mig att ta med mig alla historier och äventyr i graven, säger Kemp.

Stal bil tillsammans

Kemp träffade Bobby Zimmerman, som han kallades då, 1953 på ett sommarläger för judiska barn i Wisconsin. De båda pojkarna i tolvårsåldern blev snabbt kompisar, och försökte bland annat rymma tillsammans i en stulen bil.

Något år senare blev han vittne till Dylans kanske första framträdande någonsin på en talangjakt.

– Han sade hela tiden till mig och de andra ungarna att han skulle bli en rockstjärna. Han sade det så många gånger att jag till slut trodde på honom, säger Kemp.

"Litade på mig"

Efter universitetet tappade de kontakten. Bob Dylan flyttade till New York 1961 och blev rockstjärna. Kemp gav sig in i fiskindustrin och ledde snart ett framgångsrikt företag som sålde imitationer av krabbkött.

I början av 70-talet hittade de dock tillbaka till varandra, och 1975 bad Dylan en förvånad Kemp om att bli producent för den sedermera berömda turnén "Rolling thunder revue".

– Han kände sig bekväm med mig eftersom att han visste att jag inte hade en agenda. Han litade på mig på samma sätt som jag litade på honom, men för honom var det viktigare, säger Louie Kemp.