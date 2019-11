Boeing gladde på ljummen USA-börs

Foto: Mary Altaffer

Handeln var ljummen på USA-börserna på måndagen, bland annat beroende på president Donald Trumps uttalande i helgen om att handelssamtalen mellan USA och Kina "saktat in". Nu avvaktar investerarna tisdagens möte på The Economic Club of New York där Trump förväntas hålla tal och eventuellt avslöja något mer om förhandlingarna mellan handelsjättarna.

Flygplanstillverkaren Boeing skördade triumfer sedan bolaget uppgett att kommersiella flygningar med den olycksdrabbade flygmodellen 737 MAX kan komma att starta i januari. Aktien steg 4,9 procent.

Walgreens Boots Alliance var en annan vinnare sedan Bloomberg rapporterat att riskkapitalbolaget KKR kontaktat apotekskedjan om ett eventuellt uppköp. Aktien gick upp 5,1 procent.

Dow Jones industriindex ökade 0,1 procent, Nasdaqs kompositindex gick ned 0,1 procent och S&P 500 tappade 0,2 procent.