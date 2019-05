Bojkotten biter inte på Eurovision – än

Fakta

Israels Sharon Cohen, känd som Dana International, blev en superstjärna när hon tog hem segern i Eurovision i Storbritannien 1998 som tävlingens första transsexuella vinnare. Konservativa röster i hennes hemland försökte stoppa hennes medverkan.

Under 2007 blev Ukrainas Andrij Danylko under sitt kvinnliga alter ego Verka Serduchka en regnbågsikon med låten "Dancing lasha tumbai" som slutade på en andra plats. Ukrainska politiker kallade Verka Serduchka för "grotesk och vulgär".

När tävlingen hölls i Moskva 2009, ett år efter Rysslands militära intervention i de georgiska regionerna Sydossetien och Abchazien, skickade landet bidraget "We don't wanna put in", vilket av artisten Stephane sjöngs som "We don't wanna Putin". Bidraget tilläts tävla bara ifall texten skrevs om och Georgien valde därför att dra sig ur Eurovision.

2012 träffade Sveriges Loreen olika människorättsaktivister under sin vistelse i Azerbajdzjans huvudstad Baku, vilket fick landets regering att se rött. Sveriges ambassadör kallades till Azerbajdzjans utrikesdepartement för att bemöta rykten om att han skulle ha uppmanat Loreen att göra ett politiskt utspel från scenen.

Dragartisten Thomas Neuwirth från Österrike blev hela Eurovisions älskling när han under alter egot Conchita Wurst vann tävlingen i Köpenhamn 2014. I Ryssland kallades Conchita Wursts seger för ett "tecken på förfall i väst". Samma år buade publiken ut det ryska bidraget "Shine" av systrarna Tolmatjova, trots att låttexten i sig saknade politisk innebörd.

2016 tävlade Ukraina med bidraget "1944" som handlar om Sovjets fördrivning av krimtatarer under 40-talet. Vissa uppfattade låten som en kommentar till Rysslands annektering av Krim. Ukraina vann tävlingen, trots att Rysslands Sergej Lazarev var förhandsfavorit.

När Eurovision Song Contest anordnades i Ukraina året därpå nekades Rysslands artist Julia Samokjlova inresa i landet, eftersom att hon tidigare uppträtt för ryska soldater på Krim under Krimkrisen.

Även 2019 fortsätter konflikterna mellan Ukraina och Ryssland. Den ukrainska artisten Maruv segrade i den ukrainska motsvarigheten till Melodifestivalen, men fick kritik för att hon hade spelningar inplanerade i Ryssland och för att hon har kontrakt med Warner Ryssland. Ukrainas public service-bolag ville att hon skulle skriva på ett kontrakt som hindrade henne från att uppträda i Ryssland, vilket hon vägrade. Nu står Ukraina utan representant.