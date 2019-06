Foto: Laurent Cipriani/AP/TT

Brasiliens yttermittfältare Andressa Alves missar resten av fotbolls-VM i Frankrike.

26-åringen, startspelare i stornationens två första VM-matcher, drabbades av en lårskada under måndagens träning och meddelar på sociala medier att hon inte spelar med i mästerskapet, enligt brasilianska Globo.

Trots skadan gör Andressa den brasilianska VM-truppen, som under tisdagskvällen möter Italien i avslutningen i grupp C, sällskap under resten av turneringen.