Bring Me the Horizon överraskar med ny musik

Foto: Amy Harris/Invision/AP/TT

Det brittiska metalcore-bandet Bring Me the Horizon har oväntat släppt en ny åttaspårig ep, skriver NME.

Ep:n har det inte korta namnet "Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~go to", och finns nu tillgänglig via flera strömningstjänster.

Bland spåren finns bland annat ett samarbete med den amerikanska popstjärnan Halsey kallat "¿" och 24 minuter långa "Underground Big {Headfulofhyena}" med Bexey och Lotus Eater.

Tidigare i år släppte Bring Me The Horizon gruppens sjätte fullängdsalbum, "Amo", som bland annat Grammynominerats i kategorin bästa rockalbum.