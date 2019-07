Bruce Lees dotter kritisk mot Tarantinofilm

Foto: Kin Cheung/AP/TT

Kampsportlegendaren Bruce Lees dotter Shannon Lee är kritisk mot hur hennes pappa porträtteras i Quentin Tarantinos senaste film "Once upon a time in Hollywood". Brad Pitt spelar en stuntman som i filmen provocerar Bruce Lee till ett slagsmål bakom kulisserna under en inspelning.

– Jag förstår att de ville göra Brad Pitts rollfigur supertuff som kunde klå upp Bruce Lee. Men de var inte tvungna att behandla honom på samma sätt som det vita Hollywood gjorde medan han levde, säger Shannon Lee enligt .

Shannon Lee säger att hennes far var tvungen att jobba tre gånger så hårt som andra skådespelare, på grund av sin asiatiska bakgrund. Hon uppger att det gjorde henne obekväm att scenen fick biopubliken att skratta, eftersom hon upplevde att det var åt hennes pappa.

Shannon Lee är dock nöjd med skådespelaren Mike Mohs porträtt av Bruce Lee, även om hon anser att Tarantino behandlar honom som en karikatyr.