Brynäs succé efter tränarbytet

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Brynäs drag att sparka tränaren, ändra om i organisationen och ändra lite i spelsättet gav resultat – inte minst för Anton Rödin som med sitt hattrick lade grunden till 5–2 mot Rögle och första segern för Gävlelaget på fyra matcher.

I måndags ersatte Brynäs sin huvudtränare Magnus Sundqvist med de assisterande tränarna Ove Molin och Johan Holmqvist.

Tre dagar senare var det dags för den nya duon att vända Gävlelagets nedåtgående trend.

En tuff uppgift i allmänhet och svårt mot Rögle i synnerhet då Ängelholmslaget kom med seriens näst bästa bortafacit, men Brynäs inledde med två snabba mål av Anton Rödin där det första inte ens var tänkt som ett skott på mål – men ändå gled in mellan benen på Roman Will efter 3.56 av första perioden.

– Jag försökte bara få i väg ett skott för tekning eller något. Sjukt att den gick in, sade Brynäskaptenen till C More i pausintervjun.

Fyra minuter senare gjorde Greg Scott en skottfint och passade Rödin som gjorde 2–0 med ett fint slagskott.

– Vi spelar bättre, flyttar pucken bra. Allt sker inte över en natt men jag ser helt klart en bättring i spelet. Vi ser tendenser att vi gör det vi har pratat om, förklarade Rödin.

Sigalet bröt måltorka

Att ändra ett helt spelsätt på tre dagar är såklart omöjligt, men ordern inför matchen var att försöka hålla defensiven mer samlad. Men också att involvera centrarna under längre tid av anfallen och hålla i pucken mer för att få snabbare uppspel, längre anfall och sätta en hårdare press, sammanfattade Andreas Dackell, numera Brynäs extra öga på läktaren under match, för TT.

Exakt som han tänkt sig såg det dock inte ut om man ska vara ärlig och när Rögle tog timeout efter Brynäs inledande måldubbel lyfte gästerna spelet och reducerade (2–1) i slutet av första perioden.

Men en nytändning kan ju vara mentalt givande också.

Backen Jonathan Sigalet gjorde två mål under försäsongen i sin första match för Brynäs men det var först nu på torsdagskvällen som han fick jubla för sitt första SHL-mål i Gävleklubben efter att Greg Scott kommit på högerkanten, tvärnitat och passat Sigalet som tryckte upp ett direktskott (3–1) i krysset.

Fick matchstraff

I slutet av andra perioden blev läget än tuffare för gästande Rögle då centern Simon Ryfors fick matchstraff – för slashing – efter att ha dragit upp klubban mellan benen på Jacob Blomqvist som i situationen före hade tryckt ner Röglespelaren mot isen.

Brynäs lyckades visserligen inte utnyttja sitt fem minuter långa powerplay men började allt mer hitta dit som Dackell hade tänkt sig – och i tredje perioden fullbordade Anton Rödin sitt hattrick efter en snabb omställning där han avslutat med ett rappt skott förbi Röglemålvakten, följt av 5–1 från Lukas Kilström.

Rögles Leon Bristedt reducerade i slutminuterna men för Brynäs var uppdraget att bryta förlusttrenden ändå slutfört. Om det sedan blir en varaktig förändring återstår att se.