Foto: Jacques Boissinot/AP/TT

Céline Dion kommer till Sverige nästa år. Den 22 augusti intar den kanadensiska världsstjärnan Friends arena i Solna, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Konserten är en del av hennes pågående världsturné "Courage", vilket också är namnet på hennes kommande album som släpps 15 november.

På sitt cv har Céline Dion bland annat 250 miljoner sålda album, fem Grammystatyetter, en Eurovision-vinst samt megahiten "My heart will go on".

Biljetterna släpps på onsdag.