Ciggen – en populär rekvisita på Netflix

Strömningssajten Netflix anklagas för att visa för mycket rökning, rapporterar SVT.

I en ny amerikansk studie undersöker anti-rökningsorganisationen Truth initiative hur många rökscener de 14 populäraste tv-serierna för unga i åldern 15 till 24 år innehåller – och Netflix toppar listan med sammanlagt 319 tobaksscener.

Enligt studien har serien "Stranger things" flest scener med cigarettrökande karaktärer. Netflixsuccén innehåller hela 182 tobaksscener. Som nummer två på listan kom zombie-serien "The walking dead" på kanalen AMC. Men därefter prickar Netflix in följande fyra platser på listan med “Orange is the new black”, “House of cards”, "Huset fullt - igen" och “Making a murderer”.

– Att strömma underhållning är mer populärt än någonsin, och vi är glada över att rökning inte är det. Vi är intresserade över att få reda på mer om studien, säger sig en representant från Netflix till Variety.