Då kommer de folkkära skärgårdsmorden igen

Foto: Jessica Gow/TT

En sjunde säsong av deckarserien "Morden i Sandhamn" är på väg. Just nu pågår inspelningen av fyra nya filmer, som sänds nästa år på TV4 och C More.

Precis som tidigare spelar Alexandra Rapaport huvudrollen som Nora Linde.

"Det ska bli superkul återvända till Sandhamn. Nora är en karaktär som ligger långt ifrån mig som privatperson och det är spännande att få fortsätta utforska och fördjupa henne", säger Rapaport i ett pressmeddelande.

"Morden i Sandhamn" baseras på Viveca Stens kriminalromaner. Den första säsongen byggde på boken "I de lugnaste vatten" och sändes julen 2010.