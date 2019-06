Foto: John Salangsang/AP/TT

Iggy Azaleas nya album släpps den 19 juli. Den australiska världsstjärnan delar själv med sig av skivans omslag och släppdatum på sina sociala medier.

Skivan "In my defense" blir 29-åriga Azaleas första skiva sedan debuten "The new classic" 2014. Sedan dess har hon sålt över 30 miljoner singlar, fått fyra Grammynomineringar och vunnit flera Billboard- och MTV Music Awards-priser.