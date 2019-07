Då kommer Lana Del Reys nya album

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Den amerikanska popstjärnan Lana Del Reys kommande album "Norman fucking Rockwell" släpps den 30 augusti, skriver hon själv på .

Lana Del Rey har även lagt ut bilder på omslaget till den kommande plattan där hon syns med Duke Nicholson, barnbarn till filmstjärnan Jack Nicholson.

Sångerskan slog igenom 2012 med albumet "Born to die" och hennes senaste album "Lust for life" kom 2017.

Sedan hösten 2018 har Lana Del Rey släppt de fyra singlarna: “Mariners apartment complex”, "Venice bitch", “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it” och "Doin' time" – alla dessa är med på "Norman fucking Rockwell".