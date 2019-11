Dags att slipa skridskorna

Fakta

1. Vänd dig tillbaka från där du kom. Där höll isen.

2. Ta det lugnt. Det kan kännas mycket obehaglig att hamna i kallt vatten, men du klarar många minuter i vattnet innan kylan minskar din förmåga att agera.

3. Ta fram isdubbarna, men behåll handskarna på. Arbeta metodisk tillbaka till stabil is. Försök häva dig upp på isen med armbågarna nära kroppen. Har du kommit långt ut på svag is, kan du behöva bryta is en bit innan du når stabil is.

4. Kryp och åla långt upp på bärig is innan du reser dig.

5. Är hjälp på väg, ligg still för att spara krafter och värme.

Källa: Issäkerhetsrådet