"Dancing on my own" tredje bäst på 2010-talet

Svenska Robyns hit "Dancing on my own" hamnar på tredje plats när musiktidningen listar 2010-talets 200 bästa låtar. Tvåa på listan är Grimes "Oblivion" och etta Kendrick Lamars "Alright".

"Dancing on my own" finns på albumet "Body talk" som släpptes 2010 och har lyckats överleva under hela det senaste decenniet. Pitchfork hänvisar bland annat till vad som hände en perrong i New Yorks tunnelbana i mars i år, då ett hundratals fans som hade varit på en Robyn-konsert spontant började dansa och sjunga. Ett klipp från händelsen blev viralt och efter det nådde singeln milstolpen platinaförsäljning i USA.

Robyn har även med låtarna "Honey" (plats 135) och "Call your girlfriend" (plats 45) på listan. Fler svenska placeringar är Aviciis "Levels" (plats 200), Icona Pops "I love it" (plats 197), The Knife med "Full of fire" (plats 46) och Lykke Lis hit ”I follow rivers” (plats 125).

Pitchfork presenterar även en lista över de bästa albumen under 2010-talet, där Robyns "Body talk" hamnar på åttonde plats, "Shaking the habitual" med The Knife på 46:e plats och Feber Rays "Plunge" på 66:e plats. Robyns senaste album "Honey" hamnar på plats 71.