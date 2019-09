De återvänder till "Ex on the beach"

Foto: Dplay

Deltagarna i den nya säsongen av dokusåpan "Ex on the beach" är presenterade. Bland dem finns de tidigare deltagarna Ludvig Taninger och Ida Österberg samt Ewelina Ostrowska, som är känd från "Paradise hotel".

I den här säsongen, som programleds av Carolina Gynning, flyttar de åtta singlarna in i ett lyxhus i Grekland. Precis som tidigare är singlarna inställda på semester, men när som helst kan deras respektive ex dyka upp och förändra stämningen.

Alla deltagare: Ida Österberg (27, Borås), Amanda Fransson (23, Hässleholm), Jasmina Ayyoub (24, Stockholm), Ewelina Ostrowska (27, Malmö), Ludvig Taninger (26, Helsingborg), Edwin Ramwall (20, Kalmar), Emil Andersson (23, Kristianstad), Tola Mohammed (25, Västerås).

"Ex on the beach" har säsongspremiär på Dplay 24 oktober.