De utmanar Festivalsverige i sommar

Fakta

Festivaler:

Brännbollsyran, Umeå. 30 maj – 1 juni. Huvudakter: Marshmello, Future, Galantis och Oscar Linnros.

Sweden Rock, Sölvesborg. 5–8 juni. Huvudakter: Kiss, Ritchie Blackmore's Rainbow, Def Lepard, ZZ Top.

Summerburst, Göteborg. 7–8 juni. Huvudakter: Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Tiësto

Lollapalooza, Stockholm. 28–20 juni. Huvudakter: Travis Scott, Lana Del Rey, Foo Fighters, Chance the Rapper.

Peace and Love, Borlänge. 4–6 juli. Huvudakter: Bob Hund, Junior Brielle, Loreen.

Öland Roots, Öland. 10–13 juli. Huvudakter: Koffee & the Raggamuffins, Marcia Griffiths & Roots Harmonics band, Dezarie, Syster Sol.

Bayside Festival, Helsingborg. 12–13 juli. Huvudakter: Macklemore, Veronica Maggio, Fricky, Otto Knows.

Urkult, Näsåker. 1–3 augusti. Huvudakter: Seinabo Sey, Erik Lundin, Emil Jensen.

Storsjöyran, Östersund. 2–3 augusti. Huvudakter: First Aid Kit, Veronica Maggio, Rival Sons, The Hives.

Borgholm brinner, Öland. 2–3 augusti. Huvudakter: In Flames, At the Gates, Turbonegro, Opeth.

Way out West, Göteborg. 8–10 augusti. Huvudakter: Cardi B, The Cure, Stormzy.

Summerburst, Stockholm. 30–31 augusti. Huvudakter: Calvin Harris, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto.

Vi som älskar 90-talet, Stockholm, Göteborg, Umeå och Helsingborg. 6 juli, 13 juli, 19 juli, 20 juli. Huvudakter: Aqua, Vengaboys, Da Buzz.

Dansbandsveckan i Malung. 14–20 juli.

Konserter:

Jill Johnson ger sig ut på sommarturné med start den 3 maj i Lycksele.

Molly Sandén ger sig ut på turné med start den 31 maj i Umeå.

Backstreet Boys kommer till Sverige med sin DNA-turné och spelar i Göteborg den 31 maj och i Stockholm den 2 juni.

Nick Cave tar sin musik- och samtalsturné "Conversations with Nick Cave" till Stockholm den 31 maj.

Veronica Maggio gör tre konserter i Stockholm mellan den 4–6 juni.

Bon Jovi kommer till Stockholm med sin "This house is not for sale"-turné, den 5 juni.

ZZ Top kommer till Botaniska trädgården i Uppsala den 6 juni.

Eagles kommer till Stockholm den 8 juni.

Mark Knopfler spelar i Stockholm den 11 juni och i Göteborg den 12 juni.

Phil Collins tar sin "Still not dead yet"-turné till Stockholm den 12 juni.

Linnea Henriksson ger sig ut på sommarturné och startar i Kramfors den 14 juni.

Patti Smith kommer till Stockholm den 19 juni.

Bob Dylan gör tre spelningar i Sverige, i Stockholm den 26 juni, Göteborg den 28 juni och Karlstad den 30 juni.

Carola ger sig ut på turné med start den 26 juni i Stockholm.

Laleh ger sig ut på turné, med första stoppet i Helsingborg den 28 juni.

Diggiloo gör en sommarturné med 24 stopp. Först kommer turnén till Malmö den 3 juli. Uppträder gör bland andra John Lundvik, Jessica Andersson och Arvingarna.

Iggy Pop kommer till Dalhalla i Rättvik den 3 juli.

Gyllene Tider drar ut på en turné med första stoppet i Halmstad den 4 juli.

Zara Larsson spelar i Sundsvall den 6 juli.

Metallica kommer till Göteborg den 9 juli.

The National kommer till Dalhalla i Rättvik den 18 juli.

New Order kommer till Dalhalla i Rättvik den 24 juli.

Robyn spelar på Sjöhistoriska i Stockholm den 17 augusti.

Pink kommer till Stockholm den 3 augusti.

Kraftwerk spelar i Göteborg den 31 augusti.