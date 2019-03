Den hårda vinden avtar – tågtrafiken väntas återgå till normal tabell

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit blåsigt i helgen i Skåne, men under söndagen ska vindarna avta, enligt SMHI. Trafikverkets prognos är att tågtrafiken ska återgå till normal tidtabell vid lunchtid.

SMHI utfärdade en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar längs hela sydkusten. Värst var det under natten i Falsterbo. Och större fordon varnades under natten för att köra över Öresundsbron. Under morgonen ska det dock mojna något.

– Det fortsätter några timmar till, ett lågtryck drar förbi och passerar ganska hastigt nu, sade Linus Dock, meteorolog vid SMHI, vid 04-tiden.

Den avtagande vinden gör att de tåglinjer i Skåne som inte trafikerats sedan i fredags som väntas rulla som vanligt från klockan 12.00 i dag, uppger Trafikverket.

– Vår prognos om att återuppta trafiken klockan 12 ser ut att hålla, säger Martina Ressner på Trafikverkets presstjänst vid 9.30-tiden på söndagen.

– Man håller nu på för fullt och gör översyn av tågbanor och kontaktledningar.

Går man in på Skånetrafikens hemsida får man dock fortfarande upp en tidtabell med inställda tåg under hela dagen och kvällen. På Skånetrafikens presstjänst meddelar man att man inte gör några ändringar i tabellerna förrän efter ett definitivt besked kommer från Trafikverket om när trafiken återupptas.