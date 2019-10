Döden dansar i danskt debut

Foto: Kong Orange/TT

Med en dansande mashmallowlik lieman gäller det att se till att ta kontroll över ödet i "Felix the reaper".

Idén kring "Felix the reaper" började för åtta år sedan, när några danska studenter funderade över dödsdansmålningen i kyrkan St Marien i tyska Lübeck, där döden syns dansa med människor i alla samhällsklasser på kyrkans glasfönster.

– Vårt spel är inte seriöst på det sättet att folk ska lära sig saker, men vi försöker att spegla döden genom konsthistorien. Ju mer skoj vi har med det, desto bättre blir spelet, säger Esben Kjær Ravn

Lättsamt och makabert

Felix är en lieman, anställd av dödsministeriet för att se till att människor dör. Med nutida danska indieartister i lurarna dansar han sig igenom banor baserade på rutnät. Felix måste hålla sig i skuggorna, och lösa små gåtor för att skapa en händelsekedja.

– Man sätter olika saker i rörelse. Och det leder till att någon blir spetsad ev ett spjut eller körs över, eller liknande. Utifrån sett så ser det ut som en olyckshändelse eller ödet, men eftersom du ser det ur dödsministeriets synvinkel förstår du att det finns en plan, att allt är uträknat, säger Esben Kjær Ravn.

Det morbida kontrasterar mot den gulliga och humoristiska känslan i spelet.

– Folk säger att Felix är så gullig och sedan blir de vanligtvis glatt chockade över den makabra sidan. Vi blir väldigt stolta när vi lyckas med det, för det är vad vi siktat på.

Hoppas på framtid

"Felix the reaper" är Kong Orange debut på dator- och konsol, efter mobilspelen "Elf scare" och "Heartbeats". Som indieutvecklare har produktionen under åren fått pausa när pengarna har tagit slut. Och även om två andra spel är under tidig utveckling hoppas Kjær Ravn att Felix kan dyka upp i andra spel framöver.

– Vi skulle älska om Felix kunde leva vidare, säger han.