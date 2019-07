Domstol: Trump bryter mot lagen på Twitter

Foto: Twitter via AP/TT

President Donald Trump bryter mot det första tillägget i den amerikanska konstitutionen genom att blockera meningsmotståndare på Twitter.

Det konstaterar en federal appellationsdomstol i USA.

Enligt det enhälliga domstolsbeslutet tillåts inte Trump att använda Twitters blockeringsfunktion i syfte att minska tillgängligheten för meningsmotståndare till kontot, som har 61,8 miljoner följare.

Vid en blockering på Twitter är det inte längre möjligt att se eller svara på en persons tweetar från sitt eget konto.

"Det första tillägget tillåter inte en offentlig befattningshavare som använder ett konto på sociala medier för officiella syften att exkludera personer, från en i övrigt öppen dialog, för att de uttrycker åsikter som befattningshavaren inte delar", skriver domaren Barrington Parker, med hänvisning till flera beslut i Högsta domstolen.

Vita huset har inte kommenterat utslaget.

En stämning mot Trump lämnades in i juli 2017, bland annat från organisationen Knight First Amendment Institute vid Colombia University som säger sig försvara det första tillägget. Organisationen har också blivit blockerad av presidenten. Även en polis i Texas och en komiker i New York stod bakom stämningen.