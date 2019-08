Drömstart bakom Djurgårdens seger

Foto: Jessica Gow/TT

Djurgården fick 3–0 i hemmamötet med AFC Eskilstuna.

Och är därmed tillbaka i toppen av den allsvenska tabellen.

Nästa steg i jakten på SM-guldet: ett bortamöte med tabelltvåan Malmö FF på söndag.

Djurgården fick en rivstart i mötet med AFC Eskilstuna. Redan i tredje minuten nickade Mohamed Buya Turay in ledningsmålet och nästan en kvart senare ökade Marcus Danielson på till 2–0.

– Jag tror att det är efter en inläggsfrispark som jag stannar kvar. Curtis (Edwards) fick bollen och lyfte in den jättebra. Jag tajmade den och fick ner den i backen. Skönt att göra 2-0 tidigt, säger Danielson till C More.

Kontroll

Mittbacken gillade även vad han inledningsvis fick se av sitt Djurgården. Med ett rappt kortpassningsspel, medspelare i ständig rörelse och tränarduon Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs metodiska taktiska upplägg hade hemmalaget kontroll på första halvlekens händelser på Tele2 arena.

Och ledningen hade till och med kunnat ha varit ett mål större.

Under första halvlekens tilläggstid fick Buya Turay foten på Jonathan Rings hårda, flacka inspel men Ihor Levchenko – målvakten ersatte Ole Söderberg som skadade sig under uppvärmningen – svarade med en kanonräddning.

– Vi styr matchen och skapar målchanser och har gjort två mål. Vi är nöjda med vår halvlek, men det går alltid att göra bättre. Vi hade en period i mitten, där vi hade lite slarviga passningar och då hade väl AFC sitt enda läge, säger Danielson.

"Fantastiskt bra"

Eskilstunas Denni Avdic:

– Djurgården spelar fantastiskt bra. Vi kommer inte nära dem och när vi väl kommer nära dem så kombinerar de sig förbi på ett snyggt sätt. Vi får bara löpa och löpa, säger han till C More.

Tredje målet för Djurgården skulle dock komma. Inhopparen Nicklas Bärkroth, som i 46:e minuten byttes in i stället för Edward Chilufya, skickade in en volley via ribban och konstgräset till 3–0 i 69:e minuten.

Med segern tog Djurgården tillbaka förstaplatsen i den allsvenskan tabellen, och är tre poäng före Malmö FF.

Ett Malmö som är serieledarens motståndare på söndag.

Medan Djurgården fortsätter guldjakten får Eskilstuna koncentrera sig på bottenkampen mot främst Gif Sundsvall och Falkenberg.

Fakta Fakta: Djurgårdens allsvenska avslutning Söndag: Malmö FF (borta). 1 september: AIK (b). 16 september: Helsingborg (hemma). 20 september: Gif Sundsvall (b). 24 september: Falkenberg (h). 30 september: Östersund (b). 6 oktober: Hammarby (h). 21 oktober: IFK Göteborg (b). 27 oktober: Örebro (h). 2 november: IFK Norrköping (b). Visa mer...